Индекс Мосбиржи продолжает выезжать на банках

Торги на рынке акций сегодня проходили по вчерашнему сценарию. Открытие ознаменовалось уверенным ростом практически всех бумаг, которые откликнулись на начавшийся наконец-то отскок нефти. В моменте Индекс Мосбиржи прибавлял около 1,2%.

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Однако в дальнейшем началась осторожная фиксаций прибыли. Но если вчера она была вызвана снижением «черного золота», то сегодня нефть продолжила подъем, подорожав к российскому закрытию на 3,5% до $75 за баррель. И теперь уже из-за роста геополитических страхов и опасений потерять заработанное, многие инвесторы решили сократить длинные позиции перед выходными.

По итогам дня Индекс Мосбиржи прибавил 0,5%. Во многом этот рост был обусловлен покупками, прокатившимися вчера на вечерней сессии, когда Индекс Мосбиржи не рассчитывается. Однако за неделю его снижение составило 3,8%. На большую величину последний раз индикатор падал в середине февраля.

Сейчас Индекс Мосбиржи находится в районе технической поддержки, и если за выходные не случится ничего особо негативного, то можно ждать возобновления подъема рынка уже со среды.

Основной вклад в сегодняшний результат внесли банки. На 0,4% подорожал Сбер, который в понедельник последний день будет торговаться с дивидендами. На треть процента вырос ВТБ. Малоликвидный МКБ подрос на 1,7%.

В лидерах же роста с результатом +5,6% был еще один не очень ликвидный представитель финансового сектора – «Ренессанс». Удивила также Московская биржа, акции которой подорожали на 1,1%. Сегодня биржа сообщила, что число ее клиентов достигло 25,1 млн, в том числе в апреле прирост превысил 0,5 млн. Но все прекрасно понимают, что более половины счетов являются «пустыми», и даже такие темпы вовлечения населения в фондовый рынок с точки зрения доходов не заменят Мосбирже ушедших нерезидентов.

И для биржи, и для банков позитивом является рост курса рубля, поскольку в таких условиях население, не видящее рисков сильной девальвации национальной валюты, ищет доходности в рублевых инструментах.

Довольно слабо откликнулись на сильное удорожание своей продукции акции нефтяных компаний. Рост «Газпромнефти» на 1,3% не является показательным, поскольку по бумаге, сильно падавшей в последние дни, просто произошел технический отскок. «Роснефть» же закрылась без изменений, а «Лукойл» подешевел на 0,4%. На бумаги сектора кроме растущего рубля давят новые налоговые инициативы Минфина, которые уменьшат доходы нефтяников.

Стоит отметить рост всех западных фондовых площадок, которые к российскому закрытию прибавляли свыше процента. При этом мировые инвесторы проигнорировали ужасающую мартовскую статистику по розничным продажам в Еврозоне. По информации Евростата, показатель рухнул на 1,2%, в то время как аналитики ждали снижения лишь на 0,1%. Но пока рост зарубежных фондовых индексов выглядит лишь как технический отскок.

Шестую сессию подряд уверенно укрепляется рубль. Сегодня в моменте он рос почти на 1,8%, но, как и рынок акций, удержать все завоевания не смог. Причина все та же – опасения негативных событий за выходные.

Во многом удержать достигнутые завоеванию рубля не дал технический фактор. Пара доллар-рубль пыталась сходу проскочить важную поддержку 76,5, но ниже этого уровня спекулянты начали фиксировать прибыль. Кроме того, под вечер явно прослеживался спрос на валюту – возможно, со стороны инвесторов, решивших захеджировать свои рублевые позиции.

За неделю российская валюта подорожала к доллару на 3,8%. Более сильный недельный рост рубля в последний раз наблюдался на второй неделе января этого года. Все аналитики согласны, что основным драйвером укрепления рубля является увеличение доходов нефтяных компаний, которые конвертируются в рубли с определенным временным лагом.

Но при этом эксперты расходятся в оценках дальнейших перспектив «россиянина». Одни говорят, что доллар будет стоить около 70 рублей, а то и чуть ниже, другие не исключают вновь ухода курса выше 80 руб.



