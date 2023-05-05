«Возмездие будет ювелирно точным»: Кадыров прокомментировал попытку атаки резиденции Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал провокацией атаку украинских беспилотников на Кремль и выразил уверенность в том, что инцидент не поменяет сценарий запланированного хода СВО.

«Данная атака — это один из излюбленных приемов современных гибридных войн и западных генералов. По задумке организаторов она должна была подтолкнуть Верховного Главнокомандующего России к более жестоким и масштабным действиям на территории Украины, например, ковровым бомбардировкам», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он заверил, что все причастные к налету на Кремль рано или поздно понесут наказание. Пока это невозможно, добавил глава Чечни, «потому что справедливость в мировом сообществе сегодня похоронена интересами страны-агрессора, единственной в своем роде в мире, которая годами прогибала под себя институты независимости, интересов и прав других стран».

Кадыров подчеркнул, что одной из главных целей России и ее союзников является восстановление независимости и непредвзятости мировых институтов справедливости. «Это обязательно произойдет и, наконец, настанет конец однополярности и марионеточности целых стран. Вот тогда будет полноценный спрос с каждого участника, исполнителя и организатора», — предупредил он.

Глава Чечни заявил, что произошедшая 3 мая провокация «не должна и не будет» планы по спецоперации. «Да, это нападение на президента, а значит, на государство и, как следствие, на весь народ Российской Федерации. Но это не должно влиять на наши задуманные планы и интересы. А возмездие, конечно, будет. И оно будет хирургически и ювелирно точным», — заключил глава региона.

Как ранее писал «Эксперт», Рамзан Кадыров назвал сроки окончания СВО. По его словам, она завершится до конца 2023 года. При этом Кадыров отметил, что европейские государства уже осознали неправильность своих действий по отношению к Москве.