«Калашников» начал серийный выпуск титановых шлемов «Эльбрус-Т»

«АО НИИ стали», которое входит в концерн «Калашников», приступило к серийному выпуску титановых шлемов «Эльбрус-Т» с повышенной стойкостью к осколкам.

Как сообщили в пресс-службе концерна, данные изделия являются частью новой линейки титановых шлемов, которые адаптированы под уровень Бр2 нового российского ГОСТ Р 57560-2017.

Отмечается, что имеющиеся производственные мощности и налаженные цепочки поставок позволят сократить цикл производства этого шлема до трёх месяцев.

Кроме того, в концерне рассказали, что титановый шлем имеет ряд преимуществ перед полностью композиционными шлемами. Одно из них заключается в более высокой стойкости к осколкам естественного дробления, имеющим острые режущие кромки (осколки ручных гранат, гранатометных выстрелов (ВОГ), мин, осколочно-фугасных снарядов).

Помимо этом, титановый шлем превосходит своих конкурентов и по эксплуатационным характеристикам, а вот по стоимостным параметрам «Эльбрус-Т» находится на уровне лучших композиционных шлемов уровня Бр2.

Как ранее писал «Эксперт», концерн «Калашников» приступил к переоснащению своих производств. Акцент будет сделан на развитие мощностей и компетенций по беспилотным летательным аппаратам, инструментальному производству и станкостроению.