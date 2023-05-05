Клиенты микрофинансовых организаций начали массово и необоснованно жаловаться в ЦБ

В январе-марте Банк России получил 89 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 2,5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Число жалоб на банки снизилось на 7,4%, а на микрофинансовые организации (МФО) — выросло на 36,8%. Одна из причин такого роста — увеличение требований пересчета задолженности, направленные под влиянием недостоверной информации из соцсетей, сообщила начальник отдела Службы по защите прав потребителей Банка России Анна Викторова.

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«С прошлого года мы получаем много обращений, в которых люди просят пересчитать их задолженности по займам. Такие обращения, как правило, написаны как под копирку. Это происходит потому, что отправлять их призывают в соцсетях, аргументируя тем, что МФО берут с заемщиков лишнее. Там же можно найти и формы таких обращений. Кто-то после этого переставал даже платить по договорам займа, создавая себе проблемы на ровном месте», — рассказала Викторова в Telegram-канале ЦБ.

Она отметила, что после проверок ЦБ оказывалось, что МФО действовали по закону и оснований для перерасчета нет. Специалист подчеркнула, что такие обращения не помогут решить проблему с долгом. Она посоветовала внимательно изучить условия договора и проанализировать платежи. И если переплаты действительно есть, лучше сначала обратиться в МФО, а в случае отказа решить проблему — подать заявление финансовому уполномоченному.

