«Мандат» в Студии театрального искусства

Написав в 20-х годах пьесы «Мандат» и «Самоубийца», Николай Эрдман навсегда вошел в историю мировой драматургии и театра. «Студия театрального искусства» – единственный театр, в репертуаре которого отныне есть оба эрдмановских шедевра.

Спектакль «Мандат» сочинила постоянная постановочная команда «Студии театрального искусства»: режиссер Сергей Женовач, художник Александр Боровский, композитор Григорий Гоберник, художник по свету Дамир Исмагилов.

Ставя «Мандат», Сергей Женовач обратился не к мейерхольдовскому варианту пьесы, а к записям и черновикам Николая Эрдмана.

В спектакле заняты: Алексей Вертков, Глеб Пускепалис, Сергей Аброскин, Татьяна Волкова, Ольга Калашникова, Андрей Шибаршин, Игорь Лизенгевич, Глеб Ромашевский, Елизавета Кондакова, Екатерина Чечельницкая, Анна Рудь, Нодар Сирадзе, Даниил Обухов, Александр Суворов, Эдуард Миллер

В спектакле звучит музыка Г.Ф. Генделя, Ф. Мендельсона, М. Глинки, Н. Крюкова, А. Вертинского, П. Зубакова, А. Львова, а также песни неизвестных авторов

Премьера спектакля состоится 13, 14, 16 мая.