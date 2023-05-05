Минобороны сообщило оперативные данные о ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны России сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно информации, которую на брифинге 5 мая озвучил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, за последние сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 107 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и техника ВСУ в 123 районах.

В районе населённого пункта Часов Яр (ДНР) уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артёмовск (украинское название Бахмут). При этом российские штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города, а десантники – оказывать им поддержку и сковывать ВСУ на флангах.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районе Калиновки и Красного (ДНР). Всего за прошедшие сутки авиация в данном районе совершила 7 самолётовылетов, а артиллеристы выполнили 69 огневых задач.

В районах населённых пунктов Краматорск и Авдеевка (ДНР) уничтожены 2 склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. За сутки на Донецком направлении уничтожено до 300 украинских боевиков и наёмников, 4 боевые бронированные машины, 3 боевые машины пехоты, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районе Угледара и Водяного (ДНР), в районе Новоданиловки, Червоного и Малиновки в Запорожской области. В районе населённого пункта Новомихайловка (ДНР) пресечены действия украинской ДРГ. Потери ВСУ на этих направлениях составили более 90 военнослужащих, 5 автомобилей, танк, гаубица Д-30 и артиллерийская система М777 производства США.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки российских войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Ивановка и Крахмальное (Харьковская область). В районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка и Берестовое (Харьковская область) пресечены действия 3-х украинских ДРГ. Уничтожено до 95 украинских боевиков, 8 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация» и артиллерийская система М777 производства США. В районе населённого пункта Огурцово (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки российских войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Невское (ЛНР), Торское и Серебрянка (ДНР). Потери противника составили до 65 украинских националистов, 2 гаубицы (Д-20 и Д-30) боевая бронированная машина и пикап. В районе населенного пункта Петровское (ЛНР) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 66-й механизированной бригады противника.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения российские силы ликвидировали до 80 украинских националистов, 23 автомобиля, 15 боевых бронированных машин, 3 гаубицы Д-30 и гаубицу «Мста-Б».

Российские средства ПВО за сутки уничтожили в районах населённых пунктов Золотая Балка и Тягинка (Херсонская область) 2 самолёта Су-25, перехватили 7 снарядов РСЗО HIMARS, а также сбили 14 украинских БПЛА в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской области.

Всего с начала СВО российские силы уничтожили 418 украинских военных самолётов, 230 вертолётов, 3 963 БПЛА, 421 ЗРК, 8 992 танка и других боевых бронированных машин, 1 096 боевых машин РСЗО, 4 739 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 9 986 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», ВС РФ уничтожили под Авдеевской (Донецкая Народная Республика) артиллерийскую установку украинских ВСУ

