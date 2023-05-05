Москва ответит на атаку дронов на Кремль конкретными действиями — Лавров

Россия не намерена отвечать разговорами на атаку украинских беспилотников на Кремль, реакция Москвы на инцидент будет представлять собой конкретные действия.

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Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран — членов ШОС, передает «РИА Новости».

Глава российской дипломатии убежден в том, что Киев не смог бы решиться атаковать Кремль без одобрения кураторов. Он отметил, что у России «терпения много» и напомнил про пословицу «Русские долго запрягают, но быстро едут».

«Это явно был враждебный акт, совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы. Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями. У нас терпения много — есть такая пословица: "Русские долго запрягают" и так далее», — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что прозвучавшие из Киева и Вашингтона заявления о непричастности Украины и США к инциденту не означают, что им можно верить. По словам Лаврова, он обратил внимание на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о том, что американские власти не будут диктовать Украине методы, которыми она защищает свой суверенитет. «Наверное, этим все сказано», — заключил министр.