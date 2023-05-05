На территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае прогремел взрыв

В результате ЧП на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края повреждена воздушная установка, причины аварии выясняются.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что на территории завода произошло возгорание на площади 60 кв. м, в настоящий момент оно ликвидировано. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, проведена эвакуация сотрудников НПЗ.

Для ликвидации пожара были задействованы 19 единиц техники и 51 человек, передает агентство.

Причиной нового пожара на Ильском НПЗ стало самовоспламенение предыдущего очага пожара после атаки дрона, пишет «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Ранее стало известно, что в ночь на 4 мая на Ильском НПЗ произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами, предположительно, в результате атаки трех беспилотников.

Между тем, как пишет МК, в Краснодарском крае задержали группу диверсантов, атаковавших завод. Согласно информации правоохранительных органов, злоумышленники проникли в трубу для выгрузки нефти и нефтепродуктов диаметром около 1500 мм, по которой безуспешно попытались скрыться. По словам сотрудников предприятия, преступники устроили взрыв на пятой установке с помощью самодельного взрывного устройства.