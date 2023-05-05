Назван средний размер банковских вкладов россиян

По состоянию на 1 апреля средний размер вкладов физических лиц в банках достиг 301 тыс. рублей. За первый квартал он вырос на 9,3%, в основном благодаря состоятельным клиентам, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Статья по теме: Банки снизили ставки по депозитам

«За I квартал 2023 года средний размер вкладов физических лиц в банках вырос на 9,3% по сравнению с 1 января 2023 года — до 301 тыс. рублей», — говорится в сообщении АСВ.

При этом в агентстве уточнили, что если не учитывать клиентов с остатками на счетах до 10 тыс. рублей, то средний размер вкладов физлиц оценивается уже в 482 тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля объем вкладов размером свыше 10 млн рублей составил 29,3% от общей суммы вкладов физлиц; от 3 млн до 10 млн рублей – 13,2%; от 1,4 млн до 3 млн рублей – 15,9%; от 1 млн до 1,4 млн рублей – 10,8%; до 1 млн рублей – 30,8%.

Более всего в первом квартале по сумме и по количеству выросли вклады физлиц в диапазоне 3-10 млн рублей (на 6,3%). Вклады от 1,4 млн до 3 млн рублей и свыше 10 млн рублей выросли по сумме на 3,8% и на 3,7%, а по количеству вкладчиков – на 3,7% и на 6% соответственно. Вклады от 1 млн до 1,4 млн рублей по сумме приросли на 2,8%, по количеству вкладчиков – на 3%, а вклады до 1 млн рублей снизились по сумме на 5,5%, а количество вкладчиков практически не изменилось. При этом на вкладчиков с суммой остатков на счетах до 1 млн рублей приходится 96,8% всех вкладов.

В агентстве также отметили, что объем вкладов населения в банках в первом квартале оставался стабильным и достиг в общей сложности 36,893 трлн рублей (75,4% общей суммы вкладов, подлежащих страхованию).

Всего на 1 апреля общий объем подлежащих страхованию средств банковских вкладчиков составил 48,949 трлн рублей. Средства индивидуальных предпринимателей с начала года увеличились на 0,3% — до 1,553 трлн рублей, счета эскроу выросли на 0,9% — до 4,070 трлн рублей, счета для формирования и использования средств фонда капремонта — на 9,1%, до 252 млрд рублей.