ВС РФ уничтожили артиллерийскую установку украинских войск под Авдеевкой (Донецкая Народная Республика).

Об этом передаёт РИА Новости, которое публикует видео российского удара. На нём демонстрируются пристрелочные выстрелы нашей артиллерии по позиции ВСУ.

После корректировки от оператора БПЛА следует ещё один удар и задымление, которое свидетельствует о поражении цели.

Как ране писал «Эксперт», по данным Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки российских войск в районе населённого пункта Красное, юго-западной окраины Артёмовска (украинское название Бахмут) и Григоровки были поражены подразделения 60-й, 93-й механизированных, а также 54-й мотопехотной бригад противника.

Кроме того, в районе населённого пункта Белогоровка российские силы уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ, а в районе города Славянск – склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

