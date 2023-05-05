Фонд национального благосостояния в апреле увеличился на 570 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) на 1 мая составил 12,476 трлн рублей или 8,3% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. Месяцем ранее он насчитывал 11,906 трлн рублей, сообщается на сайте Минфина РФ. В апреле из средств фонда было реализовано 4,3 млрд юаней и 6,4 тонны золота на финансирование дефицита федерального бюджета, и еще 18,2 млн евро — для софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.

Статья по теме: Правительство направит 900 млрд рублей из ФНБ на транспортные проекты

«По состоянию на 1 мая 2023 г. объем ФНБ составил 12 475 588,3 млн рублей или 8,3% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, что эквивалентно 154 958,3 млн долл. США», — говорится в сообщении ведомства.

Объем ликвидных активов ФНБ Минфин оценил в 6,829 трлн рублей или $84,818 млрд (4,5% ВВП).

Из средств фонда в Банке России размещено 9,2 млрд евро, 288,3 млрд китайских юаней, 232,8 млн рублей и 520,974 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 649 млрд рублей, в евробонды Украины вложено $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 603,6 млрд рублей и $2,08 млрд, в привилегированные акции банков — 329 млрд рублей, на субординированные депозиты в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов — 38,434 млрд рублей, в акции Сбербанка — 2,7 трлн рублей, «Аэрофлота» — 94,5 млрд рублей, «ДОМ.РФ» – 50 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД — 467 млрд рублей, в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь» – 11,85 млрд рублей, в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58,3 млрд рублей, в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» – 2,3 млрд рублей, в обыкновенные акции ВТБ – 130,3 млрд рублей, в облигации ООО «НЛК-Финанс» – 34,9 млрд рублей, в облигации ООО «ВК» – 60 млрд рублей.

В апреле ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 годах, в целях финансирования проектов по приобретению и предоставлению во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро (КЖЦ-1 и КЖЦ-2) в сумме 132,4 млн рублей и 100,4 млн рублей.

Кроме того, в апреле 6,343 млрд рублей из средств ФНБ поместили в облигации ППК «Фонд развития территорий» в целях финансирования проекта по модернизации ЖКХ. Еще 1,7 млрд рублей из ФНБ разместили в облигации госкомпании «Российские автомобильные дороги» для финансирования строительства дороги «Казань – Екатеринбург» на участке Дюртюли – Ачит. Кроме того, в апреле средства ФНБ в сумме 34, 9 млрд рублей были размещены в облигации ООО «НЛК-Финанс» и еще 60 млрд рублей – в облигации ООО «ВК».

«В апреле часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 4 258,7 млн китайских юаней и 6 408,3 кг золота в обезличенной форме была реализована за 83 153,4 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита», — сообщили в Минфине.

Кроме того, в целях «софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в апреле часть средств ФНБ на счете в Банке России в евро в сумме 18,2 млн евро была реализована за 1 624,6 млн рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета».

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, с 15 декабря 2022 года по 30 апреля 2023-го составила $44,1 млн, что эквивалентно 3,5 млрд рублей. Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, с 1 января по 30 апреля в совокупности составили 1,3 трлн рублей.

Кроме того, в апреле в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ: на депозитах в ВЭБ.РФ — в сумме 3,9 млрд рублей, на субординированном депозите в ГПБ — в сумме 2 млрд рублей, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, – в сумме 246 млн рублей. Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 17,4 млрд рублей.

