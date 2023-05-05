Объем наличности в России впервые превысил 17 трлн рублей

Объем наличных денег в обращении на 1 мая составил 17,155 трлн рублей. За месяц этот показатель вырос на 494 млрд рублей, а с начала года — на 755 млрд, следует из данных, представленных на сайте Банка России. Статистика ЦБ доступна с 2002 года и этот показатель является максимальным.

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Денежная база в узком определении на 1 мая составила 17,35 трлн рублей. Помимо выпущенных в обращение Банком России наличных денег (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) в нее входят обязательные резервы банков в ЦБ — они на начало месяца оценивались в 194,7 млрд рублей.

