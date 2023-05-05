Орбан назвал сказочной ситуацию, при которой Россию победят

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал сказочной ситуацию, при которой Россию, кто-то сможет победить, и она смирится с этим поражением. При этом в интервью радио Kossuth, он заявил, что в украинском конфликте вообще победивших не будет – только проигравшие.

«У меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу», – подчеркнул он.

По мнению Орбана такое невозможно, также, как и заставить эту страну смириться с проигрышем.

«Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью, могут лишь те, кто не вырос из детского возраста. Так в сказке бывает, в реальности нет», – резюмировал глава правительства Венгрии.

Как ранее писал «Эксперт», Орбан назвал страну, которая всё-таки выигрывает в украинском конфликте. По его мнению, этим государством являются США. При этом, все страны Старого Света – главные потерпевшие от кризиса на Украине, прежде всего в экономическом плане.

