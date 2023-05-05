Овчинский: в Москве запатентовали технологию производства очищающих фильтров для предприятий

В столице научно-технический центр «Бакор» разработал и запатентовал технологию изготовления керамических фильтров для очистки производственных высокотемпературных газов. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По словам руководителя департамента, разработка превосходит показатели импортных аналогов. Например, она более устойчива к высоким температурам, а срок службы составляет от 2 до 5 лет в зависимости от условий эксплуатации. Фильтр производится из отечественного сырья и материалов, сказал он.

Фильтры помогают достигнуть требований санитарных норм по примесям и веществам-загрязнителям. Такие изделия актуальны для металлургических предприятий, производств в химической и нефтехимической отраслях, при производстве стекла и прочих высокотемпературных технологических процессах. Очищаемые газы не надо разбавлять большими объемами атмосферного воздуха, что снижает объем требующей очистки газовой смеси и позволяет использовать фильтрующие установки меньшего размера, а также снизить стоимость монтажа и обслуживания.

Как добавил руководитель научно-исследовательского центра «Экология» НТЦ «Бакор» Дмитрий Серебрянский, фильтры успешно прошли испытания и могут очищать газы температурой в сотни градусов Цельсия от пыли, вредных примесей за счет химических реакций, протекающих на поверхности волокон.

В 2020 году предприятие получило статус промышленного комплекса, который предоставляет значительные налоговые льготы. Сэкономленные средства можно направить на модернизацию своей площадки. Компания также получила заем на 200 миллионов рублей от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства на приобретение нового производственного и аналитического оборудования.