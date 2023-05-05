Постпред России при ООН назвал смехотворными попытки лишить Москву председательства в Совбезе

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) назвал смехотворными призывы ряда государств передать председательство РФ в Совете Безопасности организации другой стране.

«Главное, что председательство прошло без эксцессов, несмотря на смехотворные попытки некоторых стран обвинить нас в том, что мы можем злоупотребить председательством и что наше председательство требуется передать кому-нибудь другому, потому что, мол, Россия недостойна того, чтобы возглавлять Совет Безопасности», — заявил Небензя в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что такие призывы противоречат «всем мыслимым и немыслимым правилам».

Каждый месяц председательство в Совбезе ООН передается от одной страны к другой; Москва председательствовала в Совете в апреле. После начала СВО на Западе регулярно звучат призывы лишить Россию такой возможности.