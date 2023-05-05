Президент Венесуэлы в ходе беседы с Путиным осудил попытку атаки на Кремль

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро.

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Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что беседа состоялась накануне, 4 мая, по инициативе венесуэльской стороны.

«Николас Мадуро решительно осудил предпринятую киевским режимом попытку нанесения удара по территории Кремля беспилотными летательными аппаратами, выразив от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России», — указывается в сообщении.

Лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего развития российско-венесуэльского стратегического партнерства, в том числе реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, и договорились о продолжении контактов на различных уровнях, сообщает пресс-служба.

