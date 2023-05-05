Россия утопила Еврозону

В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Как говорится в сообщении на сайте кабмина, на ней обсуждалась ситуация в экономике. В частности – динамика макроэкономических показателей в стране, инструменты поощрения крупных инвестиций, система поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе на новых территориях.

Статья по теме: Экономический рост вот-вот снова станет ростом

Как подчеркнул глава МЭР, в последние годы российская экономика демонстрирует устойчивость к внешним шокам и способность развиваться вне зависимости от внешних обстоятельств. Так было, в частности, во время ковида, когда Россия в 2020 году меньше «упала» и быстрее восстановилась, чем многие другие страны.

«Мы видим, что у нас в разы ниже уровень госдолга, у нас существенно ниже инфляция. Из развитых стран у нас годовая инфляция сейчас по марту на одном из самых низких уровней – 3,5%, а по апрелю данные сейчас вообще 2,6%», – отметил Решетников.

«Вышла хорошая статистика по промпроизводству, – продолжил министр. – По марту – плюс 1,2% к уровню прошлого года. То есть мы превысили мартовский уровень прошлого года на 1,2%. У нас действительно очень хорошо идут вверх и машиностроение, и металлообработка, и пищевая промышленность. Там, где действительно процессы импортозамещения существенно пошли, – очень видимые темпы роста. И экспортоориентированные наши отрасли тоже адаптируются: перестраивается логистика и так далее. Мы видим, что временное снижение, которое было, сейчас преодолевается по всем направлениям.»

Благодаря целому ряду мер государственной поддержки, Россия по итогам 2023 года может оказаться в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста, полагает Решетников. По его словам, прогноз темпов роста развитых экономик от МВФ составляет 1,3-1,6%, а прогноз для России – 1,2%. Но есть одна деталь: российский прогноз более консервативен, бюджет учитывает целый ряд рисков, поэтому в итоге рост оказывается выше прогноза. А с прогнозами МВФ ситуация, обычно, обратная. Поэтому, считает министр, по итогам года Россия окажется в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста.

Оценивая прогнозы по снижению экономического развития в Еврозоне, Решетников подчеркнул, что такой сценарий развития неизбежен. Резкий насильственный энергопереход, вызванный отказом от российских энергоносителей, подрывает основы конкурентоспособности многих отраслей в Европе. Поэтому, считает глава МЭР, за это неизбежно заплатят в конечном итоге европейские потребители и европейская экономика в целом.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития России, рост ВВП РФ в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году – 2%. Инфляция в стране в нынешнем году оценивается на уровне 5,3%. МЭР ожидает роста реальных зарплат населения на 5,4%.

Давайте равняться на тех, кто развивается

Весьма привлекательно сравнивать экономику РФ с развитыми экономиками Европы, где, по официальной позиции, наблюдается кризис, иронизирует ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Однако, по его мнению, более справедливым будет сравнивать Россию с развивающимися экономиками, но тогда цифры роста уже не будут столь позитивными.

С другой стороны, указывает аналитик. если брать совокупность прогнозов и результатов за 2022 год и прогнозов на 2023 год, то всё же стоит отметить более сильные результаты экономики, чем предполагалось – с учетом, в том числе, закрытых отраслей ОПК. И тогда рост уже можно будет сравнивать и с развивающимися странами.

Кроме того, для России важным является сохранение стабильности рынка труда и продовольствия. В этих сферах, судя по всему, не то что не намечается проблем, но напротив, ожидается рост возможностей экспорта сельскохозяйственной продукции. Поэтому – при всей противоречивости сравнения темпов роста ВВП с развитыми странами – можно отметить наличие в прогнозах расширения, а не схлопывания экономики.

Некоторые другие признаки также говорят о наличии роста в экономике, уверен Кочетков. К примеру, международные грузоперевозки по РЖД выросли в первом квартале на 0,5%. Общий грузооборот в I квартале увеличился на 2,6%, до 677,3 млрд тарифных тонно-километров. Без наличия роста в экономике не бывает увеличения железнодорожных перевозок, хотя в сегодняшней ситуации это также отражает изменение торговой логистики с Запада на Восток.

«Однако всё же стоит ориентироваться не на темпы развитых стран, а предпринимать усилия по выходу на темпы развивающихся. Тогда эффект от такого роста будет ощущаться не только в цифрах министерств, но и в жизни каждого россиянина», – считает аналитик.

Но углеводороды по-прежнему важны

«Я разделяю позицию Минэкономразвития по росту ВВП в этом году на уровне 1,2–1,3%, – говорит Алексей Порошин, член генерального совета «Деловой России», генеральный директор First Investonomika. – Этот прогноз оправдан, его поддерживает Всемирный Банк, который также прогнозирует переход российской экономики к росту с прогнозом 1,2% по 2023 году. Но здесь важно отметить другое: прогноз, как правило, исходит из традиционного представления в части реализации в России нефтепродуктов, и мы прекрасно понимаем, что 50–60% российского ВВП формируется из продаж углеводородов».

В этом году ожидается восстановительный рост экспорта и инвестиций благодаря тем усилиям, которые приложены государством в прошлом году, полагает эксперт. Он считает важным отметить также, что упомянутый прогноз основан на ситуативном факторе: и МЭР, и Всемирный банк особое внимание уделяют стабильности экспорта российской нефти, который сегодня переключился на Китай и Индию. Добычи нефти в России сокращается, и можно предположить, что в течение ближайших месяцев на фоне этого процесса прогнозы могут быть пересмотрены, указывает Порошин.

Вообще, отмечает он, в мировой практике известна корреляция между колебаниями мировых цен на нефть и российским ВВП – некоторые расчеты показывают, что изменения стоимости нефти плюс или минус на 10% в среднем приводило, как правило, к изменению ВВП в том же направлении порядка на 1%. Текущий прогноз Минэкономразвития по ВВП как раз связан с прогнозом умеренного сокращения добычи нефти в этом году – в пределах 7%.

На рост ВВП влияют и другие показатели, добавляет эксперт. Так, безработица заложена в текущем прогнозе на уровне 3,5%. Запланирован серьёзный рост оборота розничной торговли (более чем на 5%), рост доходов населения более чем на 3%, рост зарплат более чем на 5%. Поэтому, уверен Алексей Порошин, у Минэкономразвития заложены достаточно оптимистичные показатели роста по всем основным параметрам. Но самый главный рост, подчеркивает он, предполагается по уровню экспорта углеводородов, а также по росту инвестиций внутри страны.

Помощь государства и развитие МСП – залог роста

Структурная переориентация экономики от сырьевой модели к высокотехнологической в первую очередь подразумевает создание множества мобильных, эффективно управляемых предприятий в различных отраслях экономики, отмечает Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS. На сегодняшний день доля субъектов МСП в ВВП страны чуть более 20% и, безусловно, этот показатель не отвечает реалиям времени, полагает он.

Но следует отметить, что на 42% увеличилось в первом квартале 2023 года (или на 1 млн 200 тыс. в абсолютных цифрах) число ИП и самозанятых в России. Более 120 тысяч проектов реализуется сегодня МСП, что на 40% больше, чем в 2019 году. Порядка 1,5 млрд рублей получили в виде грантов предприниматели в 2022 году. Все это дает основание полагать, что рост ВВП в 2023 году, составит от 1 до 1,5%, говорит эксперт.

Экономическая и правовая помощь государства в развитии малого и среднего бизнеса уже начинает приносить свои плоды. В секторах промышленной обработки, машиностроении, сельском хозяйстве и сфере услуг доля небольших предприятий будет неуклонно расти, уверен Бовт.



