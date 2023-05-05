Россияне продолжают избавляться от токсичных валют

Согласно статистике Банка России, валютные депозиты россиян по итогам марта упали до 48,8 млрд долларов. Таким образом, подсчитали в РИА «Новости» на основе данных ЦБ, сокращение показателя продолжается десятый месяц подряд. В марте объем валютных депозитов сократился на 6,2%, или 3,2 млрд долларов. Показатель обновил минимум с ноября 2008 года, когда объем валютных депозитов составлял 39 млрд долларов.

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Одновременно средства компаний в иностранной валюте уменьшились на 2,8%, или 3,25 миллиарда долларов, — до наименьшего с июля 2020 года уровня в 113,95 миллиарда долларов. В результате, по данным ЦБ, в марте показатель валютизации депозитов снизился на 0,3 процентного пункта и составил 15,8%.

Валютизация депозитов населения составила 9,8% против 10,3% в феврале, а депозитов нефинансовых организаций — 23% против 22,9% месяцем ранее. Рост доли валютных вкладов компаний произошел за счет сокращения рублевых переводных депозитов нефинансовых организаций в 777,7 миллиарда рублей.

Облигации и дивиденды – против инвалюты

Снижение размера валютных депозитов россиян связано с рядом причин, объясняет финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. Первая – процентные ставки по вкладам в иностранной валюте (доллары США, евро и юани) значительно ниже уровня инфляции. В мае 2023 года они составляют от 0,1 до 3% со сроком от 1 до 365 дней. Инфляция же по итогам 2022 года в России составила 11,94% согласно данным Росстата.

Вторая причина – облигации предлагают более привлекательные условия, продолжает эксперт. К примеру, сейчас доходность ОФЗ – от 7,3 до 10,8% на срок от 3 месяцев до 18 лет. А если все-таки есть желание держать деньги в валюте, то следует обратить внимание на корпоративные облигации в юанях, которые предлагают доходность от 3,1 до 5,5% на срок от 16 до 52 месяцев.

По данным Московской биржи, в минувшем марте объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 20,9% и составил 1728,3 млрд рублей (1429,3 млрд рублей в феврале). Среднедневной объем торгов – 78,6 млрд рублей (75,2 млрд рублей в феврале).

На третьем месте, продолжает Чеврычкин, перевод средств со вкладов на фондовый рынок. Риск-аппетит россиян увеличивается на фоне роста российского рынка (индекс MOEX с начала года по конец апреля прибавил 22%). Текущие условия предлагают участникам российского рынка большой выбор недооцененных акций с отличными фундаментальными показателями. Дивиденды и их размеры (от 1 до 12%), которые в этом году будут выплачивать наши компании, являются дополнительным и сильным драйвером в пользу акций.

SberCIB прогнозирует, что размер дивидендов российских компаний в мае–июле достигнет 1,8 трлн руб. – против 633 млрд в прошлом году. С высокой вероятностью дивидендные выплаты в большем размере будут реинвестированы и останутся на фондовом рынке. Согласно статистике Московской биржи, в марте 2023 года объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 37,7% и составил 1457,7 млрд рублей (1058,6 млрд в феврале). Среднедневной объем торгов – 66,3 млрд рублей (55,7 млрд в феврале).

Кроме того, на ситуацию влияют запланированные траты, добавляет Чеврычкин. В связи с приближением отпусков и летнего сезона многие покупают путевки на отдых, бронируют отели и т.д. Март и апрель, как правило, самый высокий сезон для покупки автомобилей.

Наши ставки – выше

Тенденция к снижению валютных депозитов весьма устойчивая и продолжается не первый день, подтверждает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Тренд наблюдается с начала 2022 года. Параллельно, указывает он, шло увеличение объема валютных депозитов россиян в банках-нерезидентах. То есть, происходило постепенное перемещение валютных позиций за рубеж.



Кроме того, отмечает аналитик, происходит переориентация многих вкладчиков с более рисковых валют недружественных стран (с точки зрения зрения инфраструктуры) в пользу рубля и валют дружественных стран (в основном, в юань). Транзакционные издержки по недружественным валютам в среднем выше.



«Также отмечу, что с середины прошлого года курс доллара вырос с 50 до 83 к началу апреля. Столь мощное движение само по себе могло обеспечить переток части средств. Вместе с тем, ставки по вкладам в недружественных валютах сильно ниже рублевых и не покрывают инфляцию – например, долларовую или евровую. Реальные процентные ставки по рублям и юаням (с учетом инфляции) гораздо привлекательней», – говорит Карпунин.



Эксперт выделяет крайне интересный инструмент для тех, кто хочет оставаться в валюте недружественных стран, но не готов брать на себя все риски и стремится к доходности, превышающей проценты по депозитам. Осенью 2022 года на рынке появились замещающие облигации крупных российских компаний, которые выпущены по российскому праву и не несут в себе инфраструктурных рисков. При этом бумаги по-прежнему привязаны к доллару/евро/фунту/франку.



