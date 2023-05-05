«Ростех» будет выпускать по 10 самолетов Ту-214 в год начиная с 2025-го

Госкорпорация «Ростех» готова выпускать по 10 узкофюзеляжных самолетов Ту-214 в год уже с 2025 года.

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Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов, передает ТАСС. Он отметил, что на Казанском авиационном заводе для этих целей строятся новые ангары.

«Будет очень большой завод. И будет выпускаться пока десять машин [Ту-214]. Десять машин там должны уже в 2025 году выпускать», — сказал Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Он добавил, что увеличение выпуска до 20 машин в год потребует дополнительного финансирования.

Глава кабмина, в свою очередь, заявил, что для расширения производства Ту-214 могут быть частично использованы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Здесь надо будет смотреть на все возможные варианты, от субсидирования и кредитования до использования частично средств ФНБ. Мы будем поддерживать здесь эти работы», — подчеркнул премьер.

В декабре прошлого года вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) может увеличить производство Ту-214 максимум до 20 в год; дальнейшее увеличение масштабов производства способно вызвать дисбаланс с проектом МС-21, пояснил он. По словам Мантурова, первый Ту-214 с российским двигателем ПС-90А планируется поставить в 2023 году.