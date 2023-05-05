Сбер запустил сервис для выявления мошеннических сайтов

Сбер сообщил о запуске в своем приложении сервиса, который позволит по ссылке на сайт определить, угрожает ли он личным данным и денежным средствам.

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«Если вам прислали ссылку на незнакомый ресурс, найдите в приложении раздел "Безопасность", затем выберите "Проверка сайтов". Вставьте подозрительную ссылку — и мы подскажем, не расставлены ли на этом сайте ловушки злоумышленников», — говорится в Telegram-канале Сбера.

В банке добавили, что для использования этой функции в мобильной версии на Android и iOS, необходимо обновить приложение до последней версии.

Накануне Центробанк объявил о запуске образовательного сайта «Рублерост» (rublerost.ru). На портале собраны все самые популярные уловки мошенников, обещающих быстрое обогащение. Ресурс от ЦБ поможет понять, как отличить сайт легальной организации от финансовой пирамиды, и на что нужно обращать внимание, если в Сети обещают сверхвысокий доход при минимальных усилиях.