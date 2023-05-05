ЦБ резко понизил курсы валют накануне выходных

Банк России установил на 6-8 мая официальный курс доллара на уровне 76,8207 рубля, курс евро — на уровне 84,9073 рубля, юаня — 11,1158 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 5 мая, курс доллара понижен на 1,8 рубля (с 78,6139), евро — на 2,09 рубля (с 86,9986), юаня — на 23 копейки (с 11,3488).

Регулятор также понизил учетные цены на драгоценные металлы: на золото ― до 5 050,08 руб./грамм (с 5 091,13 рублей); на серебро ― до 63,29 руб./грамм (с 63,82); на платину ― до 2 600,74 руб./грамм (с 2 679,14 ), на палладий ― до 3 521,99 руб./грамм (с 3 642,12).