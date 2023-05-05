ЦБ выпустил монеты в честь Новокузнецка, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Нижнего Тагила

Банк России выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценного металла серии «Города трудовой доблести»: «Нижний Новгород», «Нижний Тагил», «Новокузнецк» и «Новосибирск». Монеты номиналом 10 рублей имеют диаметр 22 мм и выпущены тиражом 1 млн штук каждая, сообщается на сайте ЦБ. В Telegram-канале сотрудники Центробанка уточнили, что памятные монеты не продаются, они попадают в обращение вместе с другими обычными монетами.

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«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — говорится в сообщении ЦБ.

На их лицевой стороне расположены надписи: в верхней части — «Банк России», в нижней части — «2022». Слева и справа изображены ветви лавра и дуба. В центре находится число «10» и надпись «рублей». Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «руб», наблюдаемых под разными углами зрения. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне монеты, посвященной Нижнему Новгороду, изображен фрагмент памятника «Горьковчанам — доблестным труженикам тыла». На монете, посвященной Нижнему Тагилу, — изображение памятника «Рабочий и танкист», на монете в честь Новокузнецка — фрагмент монумента «Мемориал-музей боевой и трудовой славы кузнецких металлургов в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», в честь Магнитогорска — изображение памятника «Детям — труженикам тыла».

