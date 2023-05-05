В Китае предупредили США об опасности российского ракетного «поезда смерти»

Россия имеет в наличии боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин», который в США называют «поездом смерти» за способность наносить разрушения в радиусе 1,5 тыс. км.

Об этом говорится статье китайского интернет-издания Sohu, выдержки из которой публикует издание URA.RU.

Как пишет автор публикации, ракетный комплекс «Баргузин» представляет собой настоящий сухопутный линкор, который легко маневрирует на бескрайних просторах России.

«Он способен атаковать авианосцы и наземные цели ВМС США в радиусе 500 или даже 1 000 км, а также стрелять по военным кораблям и авианосцам противника на берегу», — напомнил журналист.

Кроме того, журналист рассказал, что один такой поезд может быть оснащен сразу несколькими видами ракетного вооружения, как межконтинентальными, так и гиперзвуковыми и даже сверхзвуковыми ракетами, что может помочь России в ходе спецоперации.

«Москве, чтобы победить в украинском конфликте и не дать Вашингтону окончательно вмешаться, нужно использовать все свои силы, в том числе и ядерные», – пишет Sohu.

