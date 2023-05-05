В Кремле не исключили продолжения контактов с США

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами не исключил продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном.

По словам представителя Кремля, Россия готова к контактам с США для обеспечения собственных интересов, передаёт агентство «Интерфакс».

«Безусловно, любые контакты возможны, и для достижения наших собственных целей, для обеспечения наших интересов, конечно же, контакты будут продолжаться при необходимости», – сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос одного из журналистов, возможны ли какие-то контакты между Москвой и Вашингтоном после атаки беспилотников на Кремль, за которой, по мнению РФ, стоят США.

Как ранее писал «Эксперт», заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отношения между Россией и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта, однако наша страна работает над тем, чтобы он не произошёл.

