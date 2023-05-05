Песков указал на обоснованность передачи акций Fortum под управление Росимущества

Передача российских структур ряда западных компаний, в том числе финской Fortum, под внешнее управление Росимущества продиктована необходимостью защиты собственных интересов РФ на фоне недружественных шагов других стран.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Эти действия прежде всего продиктованы необходимостью защиты наших собственных интересов на фоне тех шагов, которые принимают недружественные нам страны. Все действия в отношении Fortum осуществляются в соответствии с нашим законодательством, они будут продолжены», — сказал представитель Кремля.

Решения по другим компаниям зависят от конкретных ситуаций, сообщил также Песков. «Каждая конкретная ситуация, естественно, рассматривается», — заверил он.

Ранее концерн Fortum выступил против передачи акций своей «дочки» в РФ под временное управление Росимуществом. Как говорится в заявлении компании, холдинг официально уведомил администрацию президента РФ «о категорическом возражении против указа от 25 апреля 2023 года, на основании которого акции ПАО "Фортум" перешли под временное управление». В концерне отметили, что считают действия РФ «грубым нарушением международных прав и прав Fortum, как иностранного инвестора», и проинформировали, что намерены «принять все необходимые меры для защиты прав собственности в рамках международного законодательства».

Президент РФ Владимир Путин 25 апреля подписал указ, согласно которому 83,73% акций «Юнипро», принадлежащих германскому концерну Uniper, а также 98,23% акций «Фортума», которыми владеет финская группа Fortum, передаются во временное управление Росимуществу.