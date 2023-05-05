В МИД РФ заявили, что Россия и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта

Отношения между Москвой и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта, однако Россия работает над тем, чтобы он не произошел.
Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Мы работаем над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта. Мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти», — сказал он. Дипломат рассказал, что контакты Москвы и Вашингтона проводятся по мере необходимости, в том числе на высоком уровне.
Также Рябков заверил, что РФ готова задействовать все средства, чтобы никто не мог совершать посягательства на безопасность страны и ее руководства. «Мы в буквальном смысле готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для того, чтобы посягательств на безопасность страны, посягательств на безопасность президента, политического руководства не было дозволено осуществлять никому», — подчеркнул замглавы МИД.
По его словам, Вашингтон уже давно является прямой стороной конфликта на Украине и нацелен на уничтожение суверенной России.