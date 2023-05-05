В Nintendo сообщили, что планируют «сохранять минимальное присутствие» в РФ до конца 2025 года

Японский разработчик игровых консолей Nintendo планирует минимизировать свое присутствие в РФ и намерен сохранять режим гибернации (минимальной деятельности) до конца 2025 года.

Как поясняется в годовом отчете российского подразделения компании, решение связано в том числе с обязательствами по гарантийному обслуживанию товаров, передает ТАСС.

«Режим минимальной деятельности будет действовать как минимум до конца 2025 года, в том числе из-за наличия у компании обязательств перед покупателями по гарантийному обслуживанию и ремонту товаров», — сказано в отчетности.

Подготовку к переходу в режим гибернации российское юрлицо Nintendo — ООО «Нинтендо ру» — планирует завершить к концу первого полугодия текущего года. Это предполагает минимизацию деятельности, включая сокращение штата, расторжение договоров с поставщиками и покупателями, а также исполнение обязательств.

Сообщается, что российское подразделение списало ряд своих активов, в том числе основные средства на сумму 6,1 млн руб., рекламные материалы и товары, которые оказались непригодными для дальнейшей реализации, на 21,7 млн руб.

В марте 2022 года Nintendo приостановила продажи в России, на данный момент товары поставляются в страну с помощью схемы параллельного импорта. Выручка компании в РФ за прошлый год сократилась более чем в шесть раз.