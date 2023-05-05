В Стамбуле обсудят гарантии по переподключению Россельхозбанка к SWIFT

В Стамбуле будет обсуждаться вопрос получения гарантий от западных стран по возвращению Россельхозбанка в систему международных переводов SWIFT.

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Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на знакомый с ходом переговоров по зерновой сделке источник. «Этот вопрос действительно обсуждается. Обсуждается детально между ООН и рядом западных стран. Сейчас стоит вопрос получения определенных гарантий для того, чтобы в случае подключения к системе не возникли препятствия», — отметил он.

Собеседник агентства допустил, что переподключение российского банка к SWIFT произойдет при посредничестве турецких финансовых организаций. «Но и тут, как ранее заявлялось нами, требуются гарантии для турецкого банка, что завтра мы не столкнемся с санкциями», — уточнил источник.

Ранее в Минобороны Турции сообщили, что тему будут обсуждать в Стамбуле на уровне технических делегаций 5 мая.

Зерновая сделка, срок действия которой истекает 18 мая, была заключена в июле прошлого года между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Стороны подписали два документа — первый предполагает создание коридора для вывоза продукции из украинских портов, во втором говорится о снятии препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, что предполагает возвращение Россельхозбанка в систему SWIFT и возобновление аммиакопровода «Тольятти — Одесса». В Москве неоднократно указывали на то, что эти условия не выполняются.