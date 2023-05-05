Владимир Ефимов: число новых компаний в Москве выросло с начала года на 37%

По итогам января-марта 2023 года количество регистраций новых юридических лиц в Москве увеличилось на 37% и составило 25,3 тыс., по сравнению с первым кварталом прошлого года. Об этом сообщил 5 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В январе — марте 2023 года в столице зарегистрировали на 37 % больше юрлиц, чем за тот же период 2022 года, при этом прекратили деятельность 9,3 тыс. организаций – почти вдвое меньше, чем годом ранее», — сказал Владимир Ефимов.

По его оценке, рост этого показателя свидетельствует об экономической активности в городе. «Эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет», — отметил вице-мэр. По его словам, за три первых месяца текущего года на столицу пришлось более трети новых компаний в стране. При этом доля Москвы в общероссийском показателе за год увеличилась на 5 п.п.

Число создаваемых компаний в столице превышает количество закрывшиеся уже второй год подряд, уточнила министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. «Однако если в первом квартале 2022 года разница между зарегистрированными и прекратившими деятельность юрлицами составила всего 320 организаций, то за три месяца 2023 года было создано на 16 тыс. больше организаций, чем закрылось», — уточнила она.

По оценке Марии Багреевой, бизнес активно работает и в текущих непростых условиях: создает новые рабочие места, отчисляет налоги в бюджет и выпускает товары и услуги.

По официальным данным, в основном новые юридические лица столицы — это коммерческие организации, чаще всего в форме общества с ограниченной ответственностью. Так, в первом квартале этого года в Москве появилось 24,8 тыс. ООО – это 98% от всех зарегистрированных за этот период организаций, уточнила Мария Багреева. Всего, по данным на 1 апреля, в Москве действует более 590 тыс. компаний.