XX Фестиваль театров малых городов России пройдет в Магнитогорске

С 29 мая по 5 июня 2023 года в городе Магнитогорск (Челябинская область) пройдет XX Фестиваль театров малых городов России, организованный Театром Наций при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы».

На фестиваль съедутся 16 творческих коллективов из разных регионов России: республик Татарстан, Удмуртия и Ханты-Мансийского автономного округа-Югра; Пермского, Красноярского, Хабаровского краев; Челябинской, Псковской, Кемеровской, Самарской и Тамбовской областей. Решением экспертного совета в конкурсной программе будут участвовать театры Альметьевска, Березников, Великих Лук, Глазова, Комсомольска-на-Амуре, Кудымкара, Лысьвы, Магнитогорска, Минусинска, Мичуринска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Новокуйбышевска, Нягани, Прокопьевска, Шарыпово. Коллективы представят 6 спектаклей большой формы и 10 – малой формы.

В жюри фестиваля во главе с режиссером Маратом Гацаловым входят народная артистка РФ Ольга Остроумова и ведущие театральные критики. Им предстоит определить победителей в номинациях: Гран-при за «Лучший спектакль большой формы» и «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», приз «Надежда». Лауреаты в большой и малой формах по традиции будут представлять свои работы в Москве, на сцене Театра Наций.

«Мне приятно, что за годы проведения Фестиваля театров малых городов России нам удалось изменить культурный ландшафт. Мы провели в регионах десятки лабораторий с молодыми перспективными режиссерами, из их эскизов вырастали спектакли, которые потом, становились победителями фестиваля. Помимо творческой поддержки мы помогали решать и административные, и бытовые вопросы. Все это вкупе дало результаты, и благодаря Фестивалю театров малых городов в регионах появились театры, которые ведут за собой публику, которые успешно участвуют в российских и международных форумах. Поэтому я горжусь нашей работой, горжусь, что в этом году двадцатый фестиваль готовится на таком высоком творческом подъеме», — говорит художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

29 мая на XX Фестивале театров малых городов России будет представлен гостевой спектакль — комедия Жан-Батиста Мольера «Школа жен» Московского Академического театра им. Вл. Маяковского. 30 мая в рамках торжественной церемонии открытия пройдет спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления» в постановке Марины Брусникиной, в котором примут участие Марина Александрова и Евгений Миронов.