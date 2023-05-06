В американских банках «шорт» ногу сломит

Если бы S&P 500 упал и в пятницу, то все пять торговых дней этой недели были бы закрыты им в минус. Но такое бывает крайне редко: в прошлый раз это случалось в феврале 2020 года – в начале пандемийного обвала. На этот раз накал страстей все-таки пониже.

И все же нервы сдали у многих. Особенно в осажденных, с одной стороны спекулянтами, а с другой – клиентами, банках.

Когда акции падают на десятки процентов в день, а впечатленные этим вкладчики выгребают со счетов деньги, другого трудно ожидать. И что было особенно обидно некоторым: распродавали не только тех, про кого ходили дурные слухи, а и просто банки с созвучными названиями.

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Среди региональных банков США, надо сказать, похожих имен полным-полно – нравятся местным банкирам несколько затертых слов. Приятно, например, назваться первым, когда ты 4701-й – и банков с «First» на вывеске, не счесть. Кто знал, что после падения First Republic Bank они станут первыми кандидатами на проблемы?

И вот вчера Republic First Bancorp (тикер: FRCB), материнская компания небольшого филадельфийского Republic Bank, сочла совершенно необходимым выпустить специальный пресс-релиз. Она известила мир о том, что не является First Republic (FRC).

Схожее заявление пришло в СМИ и из Орегона – от Pacific West Bancorp (PWBK). В нем сообщалось, что это «отдельная организация, не связанная с PacWest» (PACW), про которую ходят нехорошие слухи.

Уже одно это говорило о том, что локальное «дно» близко. «Возможно, мы достигли точки истерии», – написал утром пятницы клиентам стратег Fundstrat Том Ли, комментируя эти события.

Но активизировались не только пресс-службы мелких банков. Американская ассоциация банкиров (American Bankers Association) в четверг призвала федеральные регулирующие органы расследовать волну продаж банковских акций в короткую. В письме председателю SEC (Securities and Exchange Commission, Комиссии по ценным бумагам и биржам) Гэри Генслеру лоббисты призвали разобраться с манипуляциями и «шортами».

А источники Reuters сообщали, что федеральные чиновники и представители штатов выясняют, имело ли место «манипулирование рынком». Параллельно пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Байдена внимательно следит за ситуацией, а SEC примет меры.

Юристы Wachtell, Lipton сочли необходимым подсказать, какие именно. Они призвали SEC ввести 15-дневный запрет на «шорты», чтобы дать время для восстановления доверия.

Деньги на банках

Короткие позиции по акциям региональных банков между тем уже принесли серьезные деньги. Согласно исследованию S3 Partners, в этом году они дали медведям около $7 млрд бумажной прибыли.

По оценке Ortex, только в четверг и только на трех акциях – PacWest, First Horizon и Western Alliance – медведи подняли $378,9 млн. Рисковать ими, оставляя позиции на выходные, было бы неразумно.

Этой весной американские регуляторы повадились принимать важные решения в выходные. Да и S&P 500 вырос по итогам шести из семи последних понедельников.

Белый Дом и SEC вроде бы не поддерживают пока идеи запретить короткие продажи банковских акций. Но зачем вообще рисковать? Ведь возможны и другие варианты – например, спасение за счет государства банков, про которые ходят слухи. И в пятницу медведи, у которых накопилась серьезная прибыль, начали ее фиксировать.

«Эта группа акций снова стала очень перепроданной с технической точки зрения, а из-за разговоров об ограничении продаж в короткую, которые все мы слышали, у этих игроков не было другого выбора, кроме как зафиксировать какую-то прибыль, закрыв позиции», - говорил вчера Bloomberg стратег Miller Tabak + Co Мэтт Мэйли.

Но акции региональных банков – очень популярный «шорт». В него набилось немало народа, и многие пришли недавно. Начавшийся на фиксации прибыли рост вынудил их эвакуироваться из убыточных позиций. А тут еще и JPMorgan поддал жару, повысив оценку акций Western Alliance, Zions Bancorp и Comerica до уровня «выше рынка».

И вышел ярчайший шорт-сквиз (short squeeze – выжимание «шортов» или короткое сжатие). PacWest закрыл день взлетом на 81,7%, а, например, Western Alliance – на 49,2%. Индекс KBW Regional Banking подскочил на 4,7%.

Но многие все равно смогли зафиксировать неплохую прибыль, ведь даже после феерического взлета акции, например, PacWest рухнули по итогам недели на 43,3%, а с начала марта – на 79,2%. Да и KBW Regional Banking упал за 5 торговых дней на ощутимые 7,9%.

Основные фондовые индексы США вчера тоже ярко отскочили: Dow Jones Industrial Average прибавил 1,65%, S&P 500 – 1,85%, а Nasdaq Composite – на 2,25%. Однако для первых двух эта неделя стала худшей с марта.

И в любом случае, это лишь передышка. В основе своей ситуация не изменилась – клиенты банков выводят средства в фонды денежного рынка, что бьет по ликвидности. Банковские активы обесценились, но отчетность не позволяет достоверно оценить, насколько далеко зашел процесс в каждом отдельном случае. Доверие между тем испаряется.

Даже если больше ни один банк не рухнет – что вряд ли – кредитование будет падать, приближая рецессию. А до ее наступления американский фондовый рынок ранее никогда не находил «дно».

«Новый структурный бычий рынок требует значительного смягчения политики ФРС, – цитировал вчера Bloomberg стратега Bank of America Майкла Хартнетта. – А это, в свою очередь, требует большой рецессии».

