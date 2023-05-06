Акции недели: золото удержало «Полюс»

Индекс МосБиржи по итогам недели потерял 3,67%, откатившись на уровни середины апреля. Из 40 бумаг, входящих в его состав, лишь одна – акции «Полюса» - завершила торговую пятидневку в плюс. Они прибавили, впрочем, лишь 0,67%, но на общем фоне и это было достижением. И поддерживал акции компании с самой низкой в мире себестоимостью добычи золота сам драгоценный металл.

По итогам недели котировки золота выросли на 1,8% - с $1990 до $2025 за тройскую унцию. Но еще в четверг темпы роста были куда выше – цены драгоценного металла на фоне банковского кризиса в США и угрозы дефолта этой страны штурмовали исторические максимумы.

В четверг июньские контракты на золото на Comex достигли исторического максимума в $2082,80 за унцию. На споте оно достигло рекордных $2080,72.