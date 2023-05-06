Акции недели: золото удержало «Полюс»

Индекс МосБиржи по итогам недели потерял 3,67%, откатившись на уровни середины апреля. Из 40 бумаг, входящих в его состав, лишь одна – акции «Полюса» - завершила торговую пятидневку в плюс. Они прибавили, впрочем, лишь 0,67%, но на общем фоне и это было достижением. И поддерживал акции компании с самой низкой в мире себестоимостью добычи золота сам драгоценный металл.
По итогам недели котировки золота выросли на 1,8% - с $1990 до $2025 за тройскую унцию. Но еще в четверг темпы роста были куда выше – цены драгоценного металла на фоне банковского кризиса в США и угрозы дефолта этой страны штурмовали исторические максимумы.
В четверг июньские контракты на золото на Comex достигли исторического максимума в $2082,80 за унцию. На споте оно достигло рекордных $2080,72.
И лишь в пятницу на фоне начавшегося на фондовом рынке США отскока, связанного с покрытием коротких позиций, начало коррекцию и золото. Потеряли в тот день около процента и акции «Полюса».
Но по-настоящему долгосрочной привлекательности не потерял ни тот, ни другой актив. Проблемы с банками в США никуда не исчезли, риск технического дефолта пока тоже сохраняется и даже растет – цены на страховку от этого события (CDS – кредитные дефолтные свопы) бьют исторические рекорды.
Инфляция во всем мире все еще велика, а у ФРС и других центробанков уже появляются основания летом вновь запустить печатный станок на полную мощь. Для золота – а значит и для «Полюса» – это неплохие перспективы.
Совет директоров ПАО «Полюс» 6 июня рассмотрит рекомендации о выплате дивидендов по итогам 2022 года. Дивидендная политика компании подразумевает выплату 30% от EBITDA.
«Мы ожидаем по итогам 2022 года и 2023 г. дивидендных выплат компании в сумме на уровне 400 и 600 руб. на акцию, рыночный прогноз дивидендов за 2022 год и первое полугодие 2023 г. составляет, по нашим данным, порядка 450 руб. на бумагу, - пишет аналитик АК БАРС Финанс Александр Осин. – Оценка справедливой стоимости обыкновенных акций Полюса повышена до 12677,96 руб., что предполагает 22% -ный потенциал роста и рекомендацию «покупать». Оценка учитывает 10%-ную поправку-дисконт на нерыночные и отраслевые риски».