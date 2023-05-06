Бои в Артемовске и возвращение летчиков: Минобороны сообщило новости из зоны СВО

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 104-х районах проведения спецоперации. Кроме того, после сложных переговоров удалось вернуть из украинского плена троих российских летчиков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих – летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, на Купянском направлении за сутки было уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация». На Красно-Лиманском направлении ликвидированы до 60-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах. За сутки на данном направлении уничтожено более 185-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одна гаубица Д-30», — уточнил Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах Угледара и Гуляйполя. За сутки на данных направлениях уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-30 и склад боеприпасов 35-го батальона морской пехоты ВСУ. На Херсонском направлении противник потерял до 35 военнослужащих, два автомобиля и самоходную артустановку «Гвоздика».

Российские средства ПВО за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», одну противорадиолокационную ракету «HARM» и 32 украинских беспилотника.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 418 самолетов, 230 вертолетов, 3995 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9002 танка и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4748 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10002 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

