Дрон-камикадзе «Привет» будут запускать из тыла, а направлять на цели — на передовой

Новые российские дроны-камикадзе «Привет-82» начнут запускать на линию фронта из единых тыловых хабов, операторы смогут подключаться к их управлению и наводить на цели противника уже на передовой. Об этом РИА Новости рассказал совладелец и гендиректор разработчика беспилотника КБ «Око» Вадим Жернов.

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«Так как у нашего беспилотника большая дальность хода, около 30 километров, мы можем базироваться не на линии боевого соприкосновения, а в тылу. То есть старт БПЛА осуществляется в 15-20 километрах от линии фронта из пункта запуска, который может обслуживать одновременно несколько подразделений», — рассказал Жернов.

Он отметил, что в подразделениях на передовой отпадет необходимость держать дроны и катапульту, операторам нужны будут только очки и пульт управления. Из хаба можно будет направить сразу нескольких дронов-камикадзе и нанести ими скоординированный удар по одной или разным целям. Разработчик добавил, что управление дроном можно будет передавать от одного оператора другому, когда беспилотник прибудет в район действия подразделения.

«Но смена курса в полете от пункта запуска до передовой не предусмотрена: дрон идет этот транзитный участок маршрута в режиме полного радиомолчания, ничего не излучает, идет с выключенным видеопередатчиком, чтобы его не мог перехватить противник», — уточнил Жернов.

Испытания беспилотников и системы «Подхват» уже завершены, в течение месяца первая партия из десятков дронов отправится в зону СВО. Поначалу рядом с операторами будут находиться разработчики для оперативного получения обратной связи.

Барражирующий боеприпас «Привет-82» способен нести боевую часть массой более 5 кг на дальность около 30 км. Скорость его полета может доходить до 140км/ч и до 160 км/ч в пикировании. Стоимость дрона составляет около 100 тыс. рублей.

