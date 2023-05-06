Кабмин отменил еще 52 избыточные административные процедуры в строительстве

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, сокращающее исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов и согласований при возведении объектов на 52 позиции – с 751 до 699. Это даст возможность быстрее реализовывать как инвестиционные строительные проекты, так и проекты с бюджетным финансированием, отметили в пресс-службе кабмина. Последний раз этот перечень был сокращен с 989 до 751 позиции в июле 2022 года.

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«В обновленном перечне исключается необходимость согласования с ОАО "РЖД", региональными или местными властями строительства или реконструкции объектов, расположенных вблизи портовых складов, к которым подведена железная дорога. Такое решение позволит быстрее развивать транспортно-логистическую инфраструктуру морских и речных портов», — сообщили в правительстве.

Кроме того, при вводе объекта в эксплуатацию застройщику не нужно будет предоставлять ряд документов, не имеющих прямого отношения к сдаче построенного здания, а также документы, сведения и материалы, которые имеются в распоряжении органов власти и могут быть представлены в порядке межведомственного взаимодействия.

