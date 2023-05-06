Когда необходимы услуги нарколога

В период трезвости пациент ошибочно думает, что контролирует ситуацию. Однако в действительности после приема первой же дозы спиртного он полностью утрачивает самоконтроль.

Самолечение чревато целым рядом нежелательных последствий, а именно:

Неадекватная оценка ситуации. Психологическая зависимость влияет на человеческое восприятие гораздо сильнее физиологических патологий, а потому не позволяет правильно оценить проблему.

Высокий риск рецидивов. Занимающийся самолечением пациент совершенно лишен какой-либо психологической поддержки со стороны доктора. В некоторых случаях эту проблему помогает решить поддержка со стороны близких людей, но полагаться на нее нельзя.

Поверхностное лечение. Без выявления глубинных причин развития алкогольной зависимости добиться устойчивой ремиссии невозможно. Для этого необходимо непосредственное участие врача-нарколога.

Побочные эффекты. Занимаясь самолечением, пациенты нередко используют методики нетрадиционной медицины (целебные травы, гипноз и т. д.), что не только не приносит желаемого результата, но и приводит к плачевным последствиям для психики и всего организма в целом.

Лечение алкогольной зависимости дает устойчивый и гарантированный позитивный эффект только при обращении в специализированную клинику, такую как https://narcological-clinic.ru/. Опытный врач-нарколог оперативно предоставит качественные услуги по доступным ценам.

Сначала специалист проводит беседу с пациентом для составления полной истории болезни (анамнеза), а затем на ее основании разрабатывает план лечения, позволяющий полностью и навсегда излечиться от алкоголизма. Необходимо отметить, что план лечения в каждом конкретном случае составляется индивидуально с учетом истории болезни. Алкогольная зависимость может лечиться как в стационаре, так и на дому. Здесь все определяется индивидуальными обстоятельствами.

В настоящее время врачи-наркологи используют большое количество методик лечения алкогольной зависимости и подбирают наиболее эффективный способ для каждого пациента. В то же время успех лечения во многом зависит от своевременного обращения к врачу-наркологу. Поэтому крайне важно при появлении даже малейших признаков развития алкоголизма незамедлительно проконсультироваться у специалиста.