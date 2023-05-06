Когда необходимы услуги нарколога

В период трезвости пациент ошибочно думает, что контролирует ситуацию. Однако в действительности после приема первой же дозы спиртного он полностью утрачивает самоконтроль.
Самолечение чревато целым рядом нежелательных последствий, а именно:
- Неадекватная оценка ситуации. Психологическая зависимость влияет на человеческое восприятие гораздо сильнее физиологических патологий, а потому не позволяет правильно оценить проблему.
- Высокий риск рецидивов. Занимающийся самолечением пациент совершенно лишен какой-либо психологической поддержки со стороны доктора. В некоторых случаях эту проблему помогает решить поддержка со стороны близких людей, но полагаться на нее нельзя.
- Поверхностное лечение. Без выявления глубинных причин развития алкогольной зависимости добиться устойчивой ремиссии невозможно. Для этого необходимо непосредственное участие врача-нарколога.
- Побочные эффекты. Занимаясь самолечением, пациенты нередко используют методики нетрадиционной медицины (целебные травы, гипноз и т. д.), что не только не приносит желаемого результата, но и приводит к плачевным последствиям для психики и всего организма в целом.
Лечение алкогольной зависимости дает устойчивый и гарантированный позитивный эффект только при обращении в специализированную клинику, такую как https://narcological-clinic.ru/. Опытный врач-нарколог оперативно предоставит качественные услуги по доступным ценам.
Сначала специалист проводит беседу с пациентом для составления полной истории болезни (анамнеза), а затем на ее основании разрабатывает план лечения, позволяющий полностью и навсегда излечиться от алкоголизма. Необходимо отметить, что план лечения в каждом конкретном случае составляется индивидуально с учетом истории болезни. Алкогольная зависимость может лечиться как в стационаре, так и на дому. Здесь все определяется индивидуальными обстоятельствами.
В настоящее время врачи-наркологи используют большое количество методик лечения алкогольной зависимости и подбирают наиболее эффективный способ для каждого пациента. В то же время успех лечения во многом зависит от своевременного обращения к врачу-наркологу. Поэтому крайне важно при появлении даже малейших признаков развития алкоголизма незамедлительно проконсультироваться у специалиста.