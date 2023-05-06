Медведев обругал руководство Германии и предсказал появление четвертого рейха

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что германской экономике слишком дорого обходится поддержка Украины. Не стесняясь в выражениях, он обвинил во всем правительство, которое превратило страну в «служку амеров», что уже отразилось на кошельках простых немецких граждан. В своем послании в Telegram-канале Медведев предупредил, что далее в ФРГ могут возродиться мечты о четвертом рейхе и к власти может прийти новый фюрер на смену «сообществу ливерной колбасы».

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«По данным Института германской экономики, к концу этого года общий ущерб от украинского кризиса для экономики ФРГ может достичь трехсот (!) миллиардов долларов. Это почти 8 процентов от общего ВВП Германии. Рост по сравнению с прошлым годом – более чем в два раза», — сообщил Медведев.

Он припомнил Германии отказ от российских углеводородов и подчеркнул, что «поставив крест на энергетическом сотрудничестве с Россией, правительство ФРГ не смогло найти драйвер эффективного развития своей страны», и это уже отразилось на кошельках немецких граждан. Медведев считает, что такими темпами Германия скоро надолго утратит свое политическое и экономическое лидерство в «единой Европе» на радость Франции и Британии.

«Это будет означать полный крах тех политических имбецилов, которые говорили, что немцы легко проживут без России. Конец их бесславных карьер, а возможно, и куда более мрачные последствия. Вот тогда по закону отрицания отрицания и возродятся мечты о четвертом рейхе и новом фюрере вместо импотентов из "сообщества ливерной колбасы», — написал Медведев.

