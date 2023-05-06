Минтранс выдвинул условия допуска авиакомпаний к зарубежным рейсам

Минтранс РФ предложил отказывать российским авиакомпаниям в допуске на зарубежные рейсы, если доля их перевозок внутри страны за месяц составила менее 70%. Действие этой нормы планируется распространить на пять лет — с сентября 2023 года по 2028-ой. Соответствующий проект приказа ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.

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Оценивать объем перевозок авиакомпаний по внутренним направлениям предлагается по балльной системе. При доле внутрироссийских рейсов в 70-75% компания получает ноль баллов, 76-80% — 1 балл, 81-85% — 2 балла, 86-90% — 3 балла, 91-95% — 4 балла, 96-100% — 5 баллов. В баллах планируется оценивать и долю самолетов авиакомпании, которые находятся только в российском реестре воздушных судов, а также такие показатели, как пунктуальность, процент коммерческой загрузки и процент занятости пассажирских кресел.

Ранее «Известия» сообщили, что правительство сократило поддержку для региональных авиакомпаний на рейсы в облет Москвы на 1,4–1,5 млрд рублей, в связи с чем перевозчики стали отменять часть планировавшихся ранее полетов.

