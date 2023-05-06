На Захара Прилепина совершено покушение

Следователи и криминалисты СУ СК РФ по Нижегородской области выехали на место происшествия с автомобилем, в котором находился Захар Прилепин, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. По данным источников ТАСС, писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» после взрыва выжил, а его водитель погиб.

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«В Нижнем Новгороде взорван автомобиль писателя Захара Прилепина. Он выжил, но ранен, находится в сознании. По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля», — сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

В пресс-службе писателя также подтвердили, что с Прилепиным все в порядке. В правоохранительных органах сообщили, что в результате ЧП погиб водитель автомобиля.

По данным РИА Новости, взрыв произошел на трассе в Борском районе. Прилепин возвращался в Москву с территории ЛДНР, добавил источник РБК.

«По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке», — написал в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Представитель МИД РФ Мария Захарова тут же возложила ответственность за это происшествие на США и Великобританию, подчеркнув, что это «Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим».