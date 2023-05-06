Патриарх Кирилл запустил всероссийский молебен о победе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен святому великомученику Георгию Победоносцу в московском Георгиевском храме на Поклонной горе, тем самым дав старт акции «Всероссийский молебен о победе». Ковчег с мощами великомученика будет пронесен через 100 городов России с мая по сентябрь.

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Патриарх напомнил, что последние боевые действия в Берлине закончились 6 мая 1945 года — в день памяти Георгия Победоносца, а победа в Великой Отечественной войне совершилась по милости Божией и при помощи этого святого.

«Произошло чудо святого Георгия — Победа, а ведь враг был намного сильнее нас. Эта была война не с Германией, а со всей Европой, которая была под пятой Германии. Когда самоотверженная борьба сочеталась с возрождением веры, люди пошли в закрытые храмы, тогда Господь и обратил милость свою к Отечеству нашему. Подлинное возрождение веры началось под раскаты орудий», — цитирует РИА Новости предстоятеля РПЦ.

Как сообщается на сайте московского патриархата, ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца из Свято-Троицкой Сергиевой лавры с мая по сентябрь будет принесен в 100 городов 89 регионов России. К принесению ковчега будут приурочены молебны о победе.

«Начинается масштабный крестный ход по российским епархиям с ковчегом с мощами сего святого мужа. Множество православных людей в самых отдаленных регионах России смогут поклониться доброму воину Христову, явившему перед лицом истязателей крепость веры, невероятное мужество и стойкость», — говорится в патриаршем приветствии участникам акции.

