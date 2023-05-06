«Соблюдайте спокойствие»: директор Запорожской АЭС рассказал о ситуации на станции

Все блоки Запорожской атомной электростанции остановлены и обслуживаются в штатном режиме, выезд сотрудников с территории предприятия не планируется. Об этом говорится в заявлении директора ЗАЭС Юрия Черничука, размещенном в официальном Telegram-канале станции.

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«Друзья, коллектив Запорожской атомной станции делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности. Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности», — говорится в заявлении.

Он подчеркнул, что решение врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого «касается временного перемещения некоторых категорий граждан и связано в первую очередь с обеспокоенностью психологическим состоянием детей».

«Необходимости эвакуации сотрудников станции и жителей города сейчас нет. Соблюдайте спокойствие», — добавил Черничук.

Накануне Балицкий объявил, что из-за усиливающихся обстрелов было принято решение «убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области». Речь шла о жителях населенных пунктов: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

