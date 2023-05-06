Так страшно американским вкладчикам не было с 2008 года

Как сообщило вчера Reuters, ссылаясь на данные Refinitiv Lipper, на неделе, завершившейся 3 мая, чистый приток средств в глобальные фонды денежного рынка вырос до $44,3 млрд (c $41,7 млрд). Это примерно соответствует уровню конца марта – первой половины апреля, и теперь он уступает лишь началу пандемии.

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Ранее, сразу после громких банковских крахов, приток превышал $100 млрд, но все перечисленные цифры в любом случае колоссальны: за весь 2022 год в эти фонды пришло лишь $11 млрд. И что важнее, теперь они показывают разворот тенденции, которая прежде показывала постепенное снижение темпов притока средств – на позапрошлой неделе он даже превращался в серьезный отток.

С одной стороны, на публику тогда до некоторой степени подействовала риторика властей США, убеждавших всех в том, что проблем у банков больше нет – и не будет. С другой стороны, прежние страхи вытеснялись новыми, связанными с дефолтом США: он ударил бы по казначейским векселям, а их немало у фондов денежного рынка. И наконец, сказалась сезонность: в это время деньги из фондов, как и из банков, выводят для уплаты налогов.

Но когда публика узнала о масштабе бегства депозитов из First Republic Bank, процесс немедленно развернулся. Последовавший через неделю крах этого многострадального банка замедлить переток средств из банков в фонды денежного рынка, конечно, не мог – тем более, что фоды не только выглядят более надежно, но и существенно доходнее депозитов. В принципе, этот процесс начался и в США, и в Европе еще до банковского кризиса, став следствием резкого подъема ставок ФРС и ЕЦБ. Но теперь он ускорился.

По расчетам BofA, основанным на данных EPFR Global, отслеживающей иной набор фондов, приток на денежный рынок на этой неделе был даже больше, чем показала Refinitiv – почти $60 млрд. И в значительной степени он обеспечен деньгами, покинувшими банки.

Разумеется, точно отследить путь каждого доллара невозможно. Тем более трудно говорить о чем-то в рамках всего одной недели. Данные об остатках на депозитах банков США ФРС публикует с запаздыванием (вчера вечером, например, вышли цифры за 26 апреля). Но если посмотреть на ситуацию в перспективе пары месяцев, особых сомнений не возникнет.

С начала марта по 26 апреля сезонно скорректированные остатки на депозитах в американских банках сократились на $521,3 млрд (без учета сезонности – на $535 млрд). Из расчетов же BofA следует, что за тот же период в фонды денежного рынка пришло $528 млрд. И это еще не включая текущую неделю, когда публика узнала о крахе First Republic Bank и заподозрила в серьезных проблемах еще целый ряд региональных банков. Между тем уже тогда, согласно опросу Gallup, проведенному с 3 по 25 апреля, американцы были очень обеспокоены судьбой своих депозитов.

О большом или среднем беспокойстве сообщили 48% из них. Это аналогично уровню, обнаруженному Gallup вскоре после краха Lehman Brothers в сентябре 2008 года.

Приток денег в фонды денежного рынка тоже уже аналогичен. За последние 10 недель они получили $588 млрд, а после краха Lehman Brothers – как подсчитал BofA – лишь $500 млрд. Остался не побитым пока только рекорд начала пандемии – $1,2 трлн. Но и американские вкладчики успокаиваться не собираются.

