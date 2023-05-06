В Финляндии заменили российское топливо мусором из Италии

Отказ от импорта древесины из России привел к тому, что финские энергетические компании в одночасье лишились большого объема топлива, однако потребность в производстве энергии никуда не исчезла. Так как централизованное производство тепла в стране происходит в основном за счет сжигания чего-либо, было принято решение перейти на топливо из отходов. Финляндия теперь вынуждена завозить смешанные отходы из-за рубежа, в частности, из Италии, потому что своих уже не хватает, пишет издание Yle.

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«На данный момент для работы объектов на полную мощность нашего собственного мусора недостаточно. На практике около четверти используемого нами топлива приходится заменять иностранным», — говорит коммерческий директор мусоросжигательного завода в городе Вантаа Калле Патомери.

По данным главного инспектора Финского института окружающей среды Ханнеле Никандера, к середине апреля в страну завезли столько же отходов для производства топлива, как за весь предыдущий год. Только из Италии были получены разрешения на ввоз 80 тыс. тонн отходов. Это объясняется не только нехваткой древесины, но и тем, что сейчас собственные отходы страны чаще отправляются на переработку и в целом производятся в меньшем количестве.

