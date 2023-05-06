В Крыму открылось первое отделение Сбера

На площади Советской в Ялте официально открылся первый в Крыму офис Сбера, сообщает телеканал «Вести Крым». По словам зампреда правления Сбера Станислава Кузнецова, на полуострове до конца года появится более 80 банкоматов, а глава региона Сергей Аксенов отметил, что это открывает новые возможности для туристов, потому что большинство россиян пользуются картами этого банка.

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«Сбербанк — ведущий банк страны. Продуктов банковских для физических и юридических лиц достаточно для того, чтобы ситуацию в Крыму усилить. Продукты, которые не работали на территории Крыма до этого времени, сейчас будут внедрены. Туристам удобнее. Большинство россиян пользуются картами Сбербанка», — прокомментировал Аксенов.

По словам представителя Сбера, модульная конструкция здания офиса была изготовлена в Омске и доставлена в Крым за несколько дней. Кузнецов подчеркнул, что кредитная организации планирует открыть отделения во всех крупных городах Крыма. Еще одно отделение заработает через несколько дней в Севастополе, а банкоматная сеть Сбера в Крыму превысит 80 единиц до конца года.

«Все продукты, которые будут предоставляться нашим клиентам-крымчанам, будут иметь абсолютно одинаковые ставки по всей территории России без каких-либо исключений и изменений. Это очень знаковый показатель — Сбербанк принял такое решение, чтобы по всей территории России были единые тарифная политика и ставки», — добавил зампред правления.

