В Лондоне состоялась коронация Карла III

В Вестминстерском аббатстве состоялась первая за последние 70 лет коронация британского монарха. Карл III принял коронационную клятву, поклявшись, что будет защищать закон и англиканскую церковь, затем архиепископ Кентерберийский помазал его освященным маслом и возложил на его голову корону Святого Эдуарда, сделанную из чистого золота в 1661 году. Позже супругу Карла III королеву-консорт Камиллу также помазали, короновали и возвели на престол.

Статья по теме: Что ждет Британию при Карле III «Церемония скорее несет церемониальный характер: официально 74-летний король взошел на престол 8 сентября прошлого года, когда скончалась королева Елизавета II», — сообщает CNBC. Букингемский дворец не представил точные данные о стоимости коронации, при этом сообщив, что сам Карл III стремился сократить расходы на празднование, сделав его «короче, меньше и дешевле». В Вестминстерское аббатство были приглашены всего 2 тыс. VIP-гостей — примерно четверть от числа присутствовавших на коронации королевы Елизаветы. Тем не менее, по данным неофициальных источников, которые приводит BBC, общие траты на все мероприятия, включая уличную процессию и концерт звезд, должны составить от £50 млн до £100 млн.

