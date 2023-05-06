В Томске создали интеллектуальный отпугиватель птиц для аэропортов

Ученые Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН совместно с орнитологической службой ООО «Аэропорт Томск» разработали автоматическую адаптивную установку акустического отпугивания птиц. Преимущество томской разработки перед отечественными и мировыми аналогами заключается в системе технического зрения, оснащенной элементами искусственного интеллекта, которая позволяет определять виды пернатых и действовать на них избирательно, сообщили в пресс-службе администрации области.

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«Как правило, акустические отпугиватели не направлены на какой-то конкретный вид птиц, что приводит к нежелательному воздействию на другие биологические объекты. При этом птицы могут просто-напросто привыкать к длительному звуковому воздействию и воспринимать его как некий фоновый шум», — пояснил главный научный сотрудник ИМКЭС СО РАН и руководитель проекта Николай Красненко.

Так как в столкновениях с воздушными судами участвуют лишь некоторые виды птиц, ученые сделали акцент именно на них. Так, в районе томского аэропорта наибольшую опасность представляют серая ворона, сорока и черный ворон. Система была обучена на специально сформированной базе изображений птиц и продолжает постоянно совершенствоваться. Программный комплекс способен в автоматическом режиме обрабатывать данные видеонаблюдения и принимать необходимые решения.

С весны до начала осени ученые будут проводить испытания своей установки и отлаживать систему видеонаблюдения. Большой интерес к этой разработке уже проявили представители других аэропортов.

