Во всем себе отказывая: названы сроки накопления на жилье в разных городах РФ

Средний срок накопления на жилье в российских новостройках с 2019 года повысился с пяти до восьми лет. Москвичу со средней по региону зарплатой теперь придется копить на квартиру 12,6 года, петербуржцу — 13,2 года, а жителю Крыма — 22,1 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир». Аналитики для расчетов взяли стоимость двухкомнатной квартиры в новостройке и среднюю зарплату по региону на основе данных Росстата при условии отсутствия каких бы то ни было расходов, ипотеки и процентов по банковскому депозиту.

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«В среднем россиянин, чья зарплата, согласно официальным данным, составляет 64 191 рубль в месяц, накопит на среднюю двухкомнатную квартиру в новостройке ценой 6 369 604 рубля за 8,3 года. В Москве средства придется откладывать 12,6 года (зарплата — 122,8 тыс. рублей, цена — 18,5 млн рублей), в Санкт-Петербурге — 13,2 года (зарплата — 84,5 тыс. рублей, цена — 13,4 млн рублей)», — говорится в исследовании.

Менее всего квартиры доступны в Крыму, местным жителям с низкими зарплатами и высокими ценами на недвижимость придется на них копить 22,1 года. В числе территорий с низкой доступностью жилья также оказались Краснодарский край (15,4 года), Карачаево-Черкесия (15,2 года), Чечня (14,6 года), Нижегородская (13,8 года) и Калининградская области (13,8 года), Дагестан (13,3 года) и Подмосковье (10,5 года).

«В 2019 году средний срок накопления на квартиру составлял пять лет, а не восемь, как сейчас. Тогда жителям Крыма нужно было откладывать зарплаты в течение 14 лет вместо 22, Краснодарского края — 11 лет вместо 15, самарцам — семь лет, а не 11, как сейчас, пермякам — шесть лет, а не девять, нижегородцам — семь вместо 14 лет. За эти годы среднероссийская зарплата выросла всего на 30%, в то время как цены на новостройки — на 68%», — отметил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Согласно исследованию, быстрее всего накопить на «двушку» в новостройке могут жители Мурманской области (5,1 года) из-за высоких зарплат и стоимости квартир ниже среднероссийского уровня. Менее шести лет нужно откладывать на жилье также жителям ЯНАО (5,3 года), республики Коми (5,6 года), Еврейской автономной области (5,7 года) и Тюменской области (5,8 года).

