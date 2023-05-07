Артиллеристы в зоне СВО провели акцию «Бессмертный полк»

Артиллеристы Центрального военного округа присоединились к акции «Бессмертный полк» в зоне проведения спецоперации. На кабины и броню боевых машин они прикрепили фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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«Артиллеристы Центрального военного округа провели акцию "Бессмертный полк" в зоне спецоперации. Российские военнослужащие вышли на боевые позиции с фотографиями своих родственников – героев Великой Отечественной войны на кабинах и броне боевых машин», — говорится в сообщении Минобороны.

Один из военнослужащих в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, сообщил, что его дед участвовал во взятии Берлина, а теперь, когда он сам попал на передовую, «стал понимать, как им было тяжело, когда это все происходило».