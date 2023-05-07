Эксперты составили рейтинг самых опасных для туристов стран

Специализированный сайт The Swiftest составил рейтинг десяти наиболее опасных направлений среди 50 самых посещаемых стран мира в 2022 году. Эксперты учитывали уровень преступности, смертность от отравлений и антисанитарных условий, а также степень опасности дорожного движения и риски стихийных бедствий. На вершине этого списка оказались ЮАР, Индия и Доминиканская Республика.

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«Южная Африка — красивая и исключительно биоразнообразная страна, которая ежегодно привлекает миллионы путешественников. Однако она также возглавляет список самых смертоносных стран для туристов. Из 50 исследованных стран в Южной Африке самый высокий уровень убийств (36,40 на 100 000 человек) и наибольшее количество лет жизни, потерянных из-за инфекционных заболеваний (23 778 лет на 100 000 человек). Страна также занимает шестое место по смертности в результате дорожно-транспортных происшествий (22,22 на 100 000 человек)», — говорится в комментарии к рейтингу.

Индия, несмотря на относительно низкий уровень убийств и смертность от отравлений, лидирует по количеству смертей из-за плохих условий гигиены (18,6 на 100 000 человек). А в Доминиканской Республике каждые два часа происходит смерть на дорогах из-за «смертоносной смеси алкоголя, скорости и вопиющего пренебрежения правилами дорожного движения».

Четвертое и пятое место занимают две страны американского континента с высоким уровнем убийств, травматизма и инфекционных заболеваний: Мексика и Бразилия. Далее следуют две азиатские страны: Камбоджа из-за проблем с гигиеной и инфекционными заболеваниями и Филиппины из-за высокого риска стихийных бедствий. В десятку самых опасных также вошли Саудовская Аравия, Вьетнам и Индонезия.

Самыми безопасными признаны Сингапур, Дания, Нидерланды, Швейцария и Израиль. Так, в Сингапуре совершать преступления просто не выгодно, поскольку последствия даже за самые «мелкие» противоправные действия невероятно высоки. О безопасности в Дании лучше всего говорит тот факт, что матери и отцы, заходя в магазины и кафе, оставляют своих новорожденных на улице спать в колясках.

