Кадыров попросил Путина поручить бойцам «Ахмата» занять позиции «Вагнера» в Артемовске

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал и отправил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поручить министру обороны Сергею Шойгу и директору Росгвардии Виктору Золотову передислоцировать подразделения «Ахмат» в Артемовск. Обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

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«Ввиду сложившейся обстановки в зоне проведения специальной военной операции прошу вас дать поручения министру обороны Российской Федерации Шойгу С.К. и директору Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Золотову В.В. издать боевые распоряжения о снятии подразделений "Ахмат" с других направлений и передаче им позиций ЧВК "Вагнер" в населенном пункте Артемовск (Бахмут) Донецкой народной республики и его окрестностях», — говорится в письме.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о выводе из Артемовска своих бойцов 10 мая, так как «при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель». Кадыров после этого заявил о готовности бойцов «Ахмата» занять место «вагнеровцев».

В воскресенье Пригожин объявил, что ЧВК «Вагнер» полностью выполнила свои задачи в Артемовске. Цель операции «Бахмутская мясорубка», по его словам, заключалась главным образом не во взятии города, а в «перемалывании подразделений ВСУ» и «организации передышки российской армии для восстановления боеспособности». Также он сообщил, что российские силы контролируют 95% Артемовска, а оставшиеся 5% «никакой роли не играют».

